- Ucraina trebuie sa mentina independenta bancii centrale (NBU), in urma demisiei surprinzatoare a guvernatorului, Yakiv Smolii, a anuntat joi Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters. Yakiv Smolii a demisionat miercuri denuntand "presiuni politice" asupra institutiei sale. Smolii, in…

- Delia a trecut la look-ul de vara și s-a prezentat in fața fanilor, pe contul sau de Instagram, cu o noua infațișare. Artista și-a nuanțat parul in tonuri de roz. Știm deja pasiunea cantareței pentru culori și pentru șuvițele in diverse nuanțe, așa ca admiratorii au reacționat cum nu se putea mai bine.

- Desparțirea dintre Lidia Buble și Razvan Simion a fost cumva așteptata Totuși, in vreme ce ruptura a fost anunțata de catre Razvan, Lidia nu a declarat nimic. Asaltata de intrebari, artista a rabufnit intr-un final și a transmis un mesaj dur. Inclusiv fanii au fost uimiți de reacția vedetei.

- Dupa mai multe speculații și zvonuri aparute in presa, Razvan Simion a decis sa fie onest cu fanii sai și a confirmat astfel desparțirea de Lidia Buble. Deși acest lucru s-a intamplat ieri, celebrul prezentator pare sa-și vrea deja iubita inapoi. Iata ce reacție a avut acesta pe rețelele de socializare!

- Cercetatorii și inventatorii din intreaga lume se pregatesc pentru Euroinvent, cel mai mare salon de invenții din Europa de Est care, in acest an, va avea loc online. Organizatorii și-au dorit o continuitate a...

- Guvernul de Uniune Nationala (GNA), cu sediul la Tripoli, a denuntat marti o noua „lovitura de stat” din partea maresalului Khalifa Haftar, care a anuntat ca dispune de „mandat din partea poporului” pentru a conduce de unul singur Libia, o tara in haos, transmite AFP.

- Recunoscut ca un politician populist si cu un discurs profund antieuropean, Farage ii instiga pe englezi impotriva muncitorilor sezonieri din Romania. Farange a postat pe Facebook o fotografie cu haosul de pe Aeroportul International din Cluj-Napoca, in care apar mii de oameni care se inghesuie pentru…

- Presedintele american Donald Trump a redistribuit o postare pe Twitter a unei politiciene republicane in care solicita concedierea consilierului national in domeniul bolilor infectioase, Anthony Fauci, dupa ce acesta din urma a admis ca instituirea carantinei mai devreme ar fi putut salva vieti.