- Gina Pistol a fost in prima vacanța alaturi de fiica ei, Josephine. Vedeta a ales drept destinație litoralul romanesc, dar Smiley nu le-a insoțit. In exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatoarea TV a marturisit din ce motiv nu a mers și artistul cu ele.

- Anca Serea a plecat in vacanța la Viena doar cu cei 5 copii ai sai. Vedeta nu a fost insoțita de soț și a fost nevoita sa se descurce de una singura cu micuții. Aceasta a povestit cum a decurs vacanța lor in afara țarii, dar și care a fost motivul pentru care artistul a lipsit de langa familie.

- Edan Pițurca e rodul iubirii dintre Vica Blochina și Victor Pițurca. Tanarul in varsta de 14 ani a lipsit de la petrecerea de ziua de naștere a mamei lui. Vedeta a explicat pentru Fanatik de ce baiatul ei nu a fost printre invitați, ea distrandu-se pana dimineața alaturi de Banel Nicolița, Marian Dragulescu,…

- Oana Roman trece printr-o situație dificila, asta dupa ce mama ei a fost internata in spital. Vedeta a fost nevoita sa-și anuleze vacanța in care trebuia sa mearga cu fiica ei, Isabela. Oana Roman a marturisit pe rețelele de socializare ca avea totul rezervat pentru a merge pe litoralul romanesc, insa…

- Bianca Dragușanu a fost vazuta in ultima perioada purtand numai peruca. Fosta soție a lui Victor Slav a explicat de ce a apelat la acest artificiu. In ultimul an, Bianca Dragușanu a aparut mereu cu parul diferit, asta pentru ca purta peruca. Vedeta a dezvaluit ca așa a reușit sa iși lase parul natural…

- Lavinia Petrea, prezentatoarea știrilor dimineții de la Pro TV, este mama a trei copii și se bucura de fiecare moment alaturi de ei. Vedeta și-ar mai fi dorit și alți moștenitori, insa medicul a avertizat-o ca o alta sarcina i-ar pune sanatatea in pericol. Prin urmare, s-a impacat cu ideea, dar se emoționeaza…

- In anul 2021, dupa ce a susținut examenul de Bacalaureat și l-a și promovat cu brio, Nadine a decis sa faca o schimbare radicala in viața ei, astfel ca s-a mutat in Franța alaturi de soțul ei și fiul lor, Noah. Vedeta a vorbit acum despre motivul pentru care nu mai vrea sa se intoarca in Romania.

- O vedeta pop israeliana care a starnit proteste in Israel cand a refuzat sa dea mana președintelui american Joe Biden din cauza credințelor sale religioase, și-a aparat acțiunile și le-a cerut criticilor sa-și ceara scuze. „Respectul și demnitatea umana sunt valori pe care am fost crescut și pe care…