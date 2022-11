Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (29 de ani), cel mai bun fotbalist roman din 2022 in ancheta Gazetei Sporturilor, a reușit o pasa decisiva pentru Wuhan Three Towns, la 3-0 cu Meizhou Hakka. Stanciu a ajuns la 9 pase decisive in acest sezon pentru Wuhan Three Towns, in 21 de etape jucate in campionatul Chinei. Wuhan…

- Nicolae Stanciu, aproape de o revenire de senzatie la Slavia Praga. Stanciu ar putea reveni in Cehia de la Wuhan Three Towns la finalul acestui an sau, cel mai tarziu, in luna ianuarie. Surse din anturajul fotbalistului, citate de gsp.ro, sustin ca Slavia Praga forteaza readucerea internationalului…

- Olimpiu Morutan a fost elogiat in presa din Italia, dupa ce a marcat din nou pentru Pisa. Internationalul roman este in mare forma, inaintea meciurilor amicale ale echipei nationale. Olimpiu Morutan a deschis scorul in duelul din etapa a 13-a din Serie B, Cagliari – Pisa. Mijlocasul a ajuns la „cota”…

- Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, dorit la CFR Cluj. La ce salariu trebuie sa renunțe pentru a juca in Romania Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, este dorit la Cluj, la campioana Romaniei la Fotbal, CFR Cluj. Insa, mijlocașul de 29 de ani are un sezon foarte bun in China, la formația…

- Nicolae Stanciu pregateste o revenire de senzatie in Europa! Slavia Praga este clubul care il asteapta cu bratele deschise pe internationalul roman, dupa cum afirma chiar antrenorul gruparii din Cehia. Nicolae Stanciu evolueaza la gruparea chineza Wuhan Three Towns din vara trecuta. Mijlocasul s-a integrat…

- Nicolae Stanciu a marcat unul dintre golurile carierei, in ultima etapa din China. Mijlocașul roman a deschis scorul in confruntarea dintre Wuhan Three Towns, echipa sa, și Guangzhou City. Nicolae Stanciu a ajuns la 8 goluri marcate, de la transferul sau in China. Mijlocașul a mai contribuit cu pasa…

- Nicolae Stanciu (29 de ani) a oferit o noua pasa de gol in campionatul Chinei, intr-un meci castigat duminica de formatia sa Wuham Three Towns, in etapa a 15-a. Mijlocasul roman i-a pasat decisiv brazilianului Marcao, in minutul 5 al partidei de pe teren propriu cu Shenzen. Wuhan, s-a impus cu 5-1.…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu, care evolueaza la echipa chineza Wuham Three Towns, a dat duminica o noua pasa de gol in campionat, intr-un meci castigat de formatia sa. Stanciu i-a pasat decisiv brazilianului Marcao, in minutul 5 al meciului de pe teren propriu cu Shenzen, si acesta a deschs scorul.…