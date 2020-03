Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae si Elena Ceausescu au condus cu mana de fier Romania timp de aproape trei decenii, ducand-o pe marginea prapastiei. In special in ultimii ani, populatia a fost supusa unor privatiuni similare cu cele din Coreea de Nord de azi.

- Decizie șoc in PNL. Premierul propus, Florin Cițu, a decis sa iși depuna mandatul. Decizia acestuia vine in condițiile in care Romania are aproape 50 de cazuri de coronavirus și Ungaria cu doar 13 cazuri a decretat stare de urgența.Citește și: Continua NEBUNIA: microbuze PLINE cu romani din…

- Filiala Județeana Alba condusa de Mihail David a PLUS (Partidului Libertate Unitate și Solidaritate) și-a asumat ca va face tot ceea ce ține de posibilitațile sale pentru a rezolva „criza gunoaielor” din Județul Alba. Dragos Pislaru, fost Ministru al Muncii și Protecției Sociale, actual Europarlamentar…

- Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Dan Barna a precizat ca a discutat cu Ludovic Orban, dupa ce a fost nominalizat de presedinte pentru preluarea unui nou mandat. "I-am zis domnului Orban ca prioritatea noastra raman alegerile anticipate. Experiența ultimelor luni ne-a aratat ca majoritatea…

- "Nu retractez nici o virgula din comunicatul atat de controversat cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea nașterii unui copil. Romania reala este cea pe care eu o cunosc, iar tot ceea ce am spus este rezultatul unor analize obiective. Transmit mercenarilor…

- Asa cum era de asteptat, votul Consiliului Local Timisoara pe tema acordarii premiilor in concursul de solutii pentru ansamblul MultipleXity a iscat ample dispute intre alesii locali. Selectia in acest concurs se face de catre Ordinul Arhitectilor din Romania, filiala Timis, pe baza unui concurs de…

- Dupa arestarea lor, soții Ceaușescu au fost transportați la o unitate militara din Targoviște. Aici, sub o paza severa, și-au petrecut ultimele zile, in vreme ce Romania intrase intr-un haos perfect organizat.Insulina condamnatului la moarte UM 01417, aflata pe bulevardul care duce…

- Turneul 3 preolimpic de calificare la JO de la Tokyo in care va evolua echipa feminina a Romaniei va avea loc in Muntenegru, a anuntat, vineri, Federatia Internationala de Handbal.Romania, Norvegia, Coreea de Nord si Muntenegru vor participa la acest turneu, care va avea loc intre 20 si 22…