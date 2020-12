Nicolae Sabău a tăcut după ce a alinat 91 de ani dorul și durerile sufletești ale neamului său De astazi suntem mai saraci sufletește. Nicolae Sabau sau Niculaiu Marii a Gheorghii Zaharii din Cicarlau, așa cum era numit de consatenii sai, a incetat din viața la 91 de ani. A fost convins ca a venit pe lume pentru a infrumuseța locul pe unde trece, pentru a alina dorul și durerile sufletești ale neamului din care iși trage seva și iși hranește destinul. Nascut intr-o familie de țarani, unde au venit pe lume 9 copii, a cunoscut greutațile vieții inca din frageda pruncie, crescand in dragoste pentru munca. Pascand vitele și bivolii preotului din sat ori trudind la morarița Verdeș, adormea in… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

