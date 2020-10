Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare numar de mandate de primar in județul Suceava le-a obținut PNL la alegerile locale din acest an. PNL are 53 de primari, fața de 45, cate a avut la alegerile locale din 2016. A caștigat detașat in Suceava, Radauți, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret, Dolhasca, Frasin și Liteni. ...

- "E un ultim omagiu. Am vorbit cu domnul Stanescu si mi-a spus ca era un primar foarte iubit in localitate. Oamenii au considerat ca e un gest de ultim omagiu. Se vor repeta alegerile si toate partidele vor pune un alt candidat", a declarat Ciolacu. Situatie fara precedent! Primarul mort din…

- Ion Aliman, primarul din Deveselu, care a murit pe data de 17 septembrie, in urma infectarii cu COVID-19, a caștigat alegerile locale de duminica. Acesta a obținut 1.020 de voturi din 1.600 exprimate,...

- Eugen Safta, candidatul PMP care a caștigat alegerile pentru funcția de primar al comunei Sadova a facut infarct și a decedat la cateva ore dupa ce a aflat ca a fost ales pentru un nou mandat, potrivit alephnews.ro.S-a tranșat lupta in alt sector important: PNL va avea un singur primar de…

- Liderul PSD Galati, eurodeputatul Dan Nica, a anuntat, duminica noapte, castigarea alegerilor de catre Ionut Pucheanu si Costel Fotea, ambii cu peste 50 la suta din voturile exprimate, conform numaratorii paralele a partidului.

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, clameaza victoria PNL in Iasi si vorbeste despre ”o premiera in istoria judetului: Iasul Liberal”. ”Voi fi un presedinte al tuturor, indiferent de culoarea politica”, a afirmat Alexe, care a candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi.Citește…

- Rezultatele parțiale prezentate de CURS-Avangarde in exit-poll-ul pentru alegerile locale din București, pentru funcția de primar al Capitalei și pentru funcțiile de primar de sector, valabile...

- "Scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile se vor tine la 27 septembrie. Este ridicola aceasta idee exprimata de PSD, la fel de ridicola ca motiunea de cenzura. Cum sa amani alegerile? Si asa s-a prelungit mandatul alesilor locali, alegerile au fost o data amanate. Data de 27 septembrie este…