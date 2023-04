Nicolae Ciucă promite ajutor pentru industria autohtonă a laptelui Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, la Palatul Victoria, in cadrul consultarilor pe care le-a avut cu reprezentantii sectorului agricol, industriei alimentare si lanturilor de magazine, ca Guvernul a identificat resurse financiare din fonduri europene pentru sustinerea industriei autohtone a laptelui. Potrivit unui comunicat al Executivului, in cadrul intalnirii au fost analizate efectele implementarii solutiilor de sprijin stabilite de Guvern, precum si noi masuri de sustinere a fermierilor si industriei de profil , in scopul valorificarii produselor agricole in beneficiul consumatorilor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, premierul Ciuca a anuntat ca au fost identificate resurse financiare din fonduri europene pentru sustinerea industriei autohtone a laptelui, potrivit comunicatului de presa al Executivului. La urmatoarea intalnire, care va avea loc marti, 11 aprilie, la Palatul Victoria, va fi agreat cadrul…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a continuat astazi consultarile cu reprezentanții sectorului agricol, industriei alimentare și lanțurilor de magazine. In cadrul intalnirii organizate la Palatul Victoria au fost analizate efectele implementarii soluțiilor de sprijin stabilite de Guvern, precum și noi masuri…

- Propunerea de constituire a opt astfel de centre logistice, corespunzand zonelor de dezvoltare regionale, a fost transmisa premierului Nicolae Ciuca, de Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania. Guvernul anunțase deja ca vrea sa intensifice sprijinul acordat producatorilor locali pentru…

- Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din Romania saluta preocuparea domnului Prim Ministru Nicolae CIUCA pentru ”nevoia de a promova mai mult produsele romanești in lanțurile comerciale”, conform Comunicatului de presa al Guvernului din 24 marti

- Problematica resurselor umane calificate in Sanatate va fi dezbatuta saptamana viitoare la București la reuniunea la nivel inalt a celor 53 state membre ale OMS Europa. Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a participat marți la reuniunea Consiliului ministerial formal „Ocuparea Fortei de Munca, Politica…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus ca Niculae Badalau sa fie eliberat din arestul preventiv, el urmand sa fie judecat in libertate, sub control judiciar, in dosarul in care este acuzat de coruptie.In acelasi dosar, complicea lui Badalau, Elena Matache, a scapat din arestul la domiciliu, fiind plasata…

- ANSVSA a organizat, alaturi de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, o intalnire cu reprezentanți ai Uniunii de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Taurin BOVICOOP, Asociației Holstein Romania și Federației Crescatorilor de Bovine din Romania. Ședința a fost urmarea sesizarii…

- Ministrul ucrainean al Apararii va participa la reuniunea miniștrilor Apararii din țarile NATO, care este programata la Bruxelles in perioada 14 – 15 februarie 2023. Reuniunea se va desfașura la sediul din Bruxelles al Alianței Atlantice. Informația conform careia ministrul ucrainean este invitat la…