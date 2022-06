Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Nicolae Ciuca a anunțat ca romanii vor beneficia de o compensare direct la pompa de 50 bani la combustibil. Acesta a declarat in 23 iunie ca „pentru ca cetațenii romani și firmele sa plateasca mai puțin pentru carburant am identificat, impreuna cu specialiștii, o soluție de compensare in suma…

- Premierul Nicolaei Ciuca a anunțat, joi, 23 iunie, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca a „identificat impreuna cu specialiștii o soluție de compensare a prețului carburanților, in suma fixa de 50 de bani, care se va aplica direct la pompa”. Jumatate din aceasta reducere va fi decontata…

- Pe vremea cand statul raționaliza benzina In sedinta de guvern de astazi, 23 iunie, a fost aprobat actul normativ prin care urmeaza sa fie compensat pretul combustibililor la pompa, cu 50 de bani/l. Compensarea se va face pentru o perioada de 3 luni, incepand cu 1 iulie, urmand ca dupa aceea sa fie…

- Pretul carburantului la pompa va fi compensat cu 50 de bani, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Pentru ca cetatenii romani si firmele sa plateasca mai putin pentru carburant, am identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare in suma fixa de 50 de bani care se aplica direct la pompa.…

- Pretul carburantului la pompa va fi compensat cu 50 de bani, a anuntat, astazi, prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca. ”Pentru ca cetatenii romani si firmele sa plateasca mai putin pentru carburant, am identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare in suma fixa de 50 de bani care se aplica…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, ca a identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare a pretului carburantilor, in suma fixa de 50 de bani, care se va aplica direct la pompa. Jumatate din aceasta reducere va fi decontata de stat iar…

- Guvernul va compensa parțial prețul carburanților timp de trei luni. Este vorba de o compensare de 50 de bani pe litru atat la benzina, cat și la motorina, anunțul a fost facut, joi, de premierul Nicolae Ciuca. „Pentru ca cetațenii romani și firmele sa plateasca mai puțin pentru carburanți am identificat…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Aliantei pentru Turism, in cadrul discutiilor temele abordate vizand perspectivele bugetare privind implementarea schemei de ajutor HoReCa 2, care sa diminueze efectele generate de crizele suprapuse pe care Romania…