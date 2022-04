Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis luni un mesaj, cu prilejul zilei Forțelor Terestre Romane. Prim-ministrul ii felicita pe militari pentru modul in care au dus la indeplinire toate misiunile incredințate. Redam mesajul premierului: “Forțele Terestre Romane sunt sarbatorite in fiecare an in ziua in…

- Romania a pus la dispoziție 3.300 de paturi pentru raniții din Ucraina, a anunțat ministrul Sanatații la reuniunea la nivel inalt privind sanatatea și migrația in Regiunea Europeana a OMS, organizata de Biroul Regional pentru Europa al OMS la Istanbul. Ministrul Alexandru Rafila a prezentat la panelul…

- Romania are suficiente stocuri de alimente si produse neperisabile, a precizat sambata purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. “Romania are suficiente stocuri de alimente si produse neperisabile. Autoritatile sunt in contact permanent cu retailerii”, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina, relateaza The Hill, care citeaza surse de la Casa Alba. Kamala Harris va pleca spre Europa miercurea viitoare, 9 martie, spune surse citate de The Hill.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dasn Carbunaru, a anunțat, ca executivul a luat noi masuri de ajutorare a Ucrainei, in contextul invaziei ruse. Potrivit hotararii de duminica, Romania va trimite in Ucraina combustibil, muniție, dar și apa și medicamente, informeaza News.ro . „Guvernul Romaniei a…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente.…

- Cladirea Guvernului a fost iluminata, joi seara, in culorile drapelului Ucrainei in semn de solidaritate cu cetațenii ucraineni. „Solidari cu #Ucraina. Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean și condamna cu vehemența agresiunea militara a Rusiei, care pune in pericol siguranța și viața oamenilor…

- Romania poate primi un numar destul de mare de posibili refugiati din Ucraina, a declarat premierul roman, Nicolae Ciuca. Prim-ministrul a menționat, cu privire la situatia din Ucraina, ca inca nu exista o analiza cu institutiile de specialitate.