102 ani pentru albaiulianca Ana Bimbea. A primit flori și un tort din partea primarului

Am aniversat-o, cu mare drag, la fel cum am făcut-o și în anii precedenți, pe doamna Ana Bimbea, la împlinirea vârstei de 102 ani. M-am bucurat că am avut ocazia, și în acest an, să îi ofer un buchet de flori și un tort festiv… [citeste mai departe]