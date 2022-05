Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a delcarat, luni, dupa evenimentul "Provocari si solutii privind imbunatatirea vietii supravietuitorilor de cancer”, organizat la Senat in seria activitatilor dedicate supravietuitorilor de cancer, in contextul in care Romania va marca in premiera, anul acesta, pe 5 iunie,…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, luni, ca strategia de lupta impotriva cancerului va fi operationalizata și ca se vor gasi resursele necesare pentru ca noile programe sa salveze cat mai multe vieți.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, in cadrul evenimentului "Provocari si solutii privind imbunatatirea vietii supravietuitorilor de cancer", organizat la Senat, in contextul in care Romania va marca in premiera, anul acesta, pe 5 iunie, Ziua Nationala a Supravietuitorilor de Cancer, ca in acest…

- Președintele Klaus Iohannis a participat marți la o noua runda de consultari gazduite de președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden, cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO pe tema contracararii consecințelor agresiunii Federației Ruse impotriva Ucrainei. Potriviti…

- Președintele Klaus Iohannis a participat marți la o noua runda de consultari gazduite de președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden, cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO pe tema contracararii consecințelor agresiunii Federației Ruse impotriva Ucrainei. Potriviti…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, ca „anii de pandemie și recentele provocari pe care le traversam impreuna ne aduc și mai aproape”. „Astazi, cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni va asigur, din nou, de respectul meu personal și al Guvernului Romaniei fața…

- Planta care lupta impotriva cancerului, cu multe beneficii pentru organism. Aceasta planta este inrudita cu ceapa și este cunoscuta de specialiști datorita beneficiilor pe care le are asupra organismului, menține inima și oasele sanatoase.