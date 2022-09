Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, reuniunea Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetice si implementarea proiectelor de infrastructura in energie, anunta Executivul intr-un comunicat. Cu aceasta ocazie, participantii au analizat Programul…

- Consilierii judeteni ai PSD Sibiu o acuza pe Daniela Cimpean, presedinta liberala a Consiliului Judetean (CJ), ca discrimineaza primarii social-democrati si nu aloca fonduri cum isi doresc acestia pentru efectuarea de lucrari la drumurile din localitatile pe care le conduc, informeaza un comunicat de…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 160. Forțele ucrainene au recucerit peste 40 de așezari in regiunea Herson, in timp ce Kievul incearca sa respinga trupele ruse intr-o contraofensiva. Pentru prima data de la inceputul invaziei ruse acum aproape sase luni, o nava incarcata cu 26.000 de tone de porumb a parasit…

- La intalnirea-reuniune a consorțiilor universitare romanești cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, niciunul dintre cei 25 de rectori și reprezentanți ai universitaților „veniți din toata țara”, nu a ridicat problema titlurilor de doctor acordate de universitați sau cea a plagiatelor, inclusiv a acuzațiilor…

- In tara lucrului bine facut, orice munca incepe cu o bine meritata pauza. Si parca nici vremea nu tine cu romanul. Iarna e prea frig si nu se intra in santier, iar vara, canicula taie cheful de munca si ii ispiteste pe muncitori la un pui de somn. Pe santierele de pe sosele, lucrarile avanseaza in ritm…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca toate cele 27 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare șiReziliența asumate pentru trimestrul al doilea din 2022 sunt indeplinite și acum urmeaza procesul de validare cu reprezentanții Comisiei Europene. Citește și: Universitatea…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, la Radio Romania Actualitati, despre cum a evoluat Romania in cele sapte luni ale mandatului sau si afirmat: ”Am preluat guvernarea dupa o perioada in care a trebuit sa suportam cu totii rigorile si limitarile din perioada pandemiei. Am preluat, de asemenea, guvernarea…