Nicio promisiune a primarului Victor Drăgușin nu a fost finalizată la timp Autoritațile se lauda de ani buni ca reabiliteaza Casa de Cultura din Alexandria, care arata ca dupa bombardament de cateva luni. Spunem autoritațile, fiindca Primaria Alexandria, adica primarul Victor Dragușin, iși aroga meritele la finalizarea unui proiect, dar arunca vina pe CNI atunci cand șantierele sunt intarziate sau stopate. Au trecut zeci de ani in care lacașul Culturii din Alexandria nu a fost funcțional pentru cultura și cand, in sfarșit, a intrat in modernizare, lucrarile s-au oprit dupa cateva demolari, care fac edificiul sa arate ca dupa razboi, deși termenul de finalizare era 14… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

