Nicio femeie nu l-a salvat pe Don Juan, pe scena Teatrului Național din București Nicio femeie nu l-a salvat pe Don Juan, pe scena Teatrului Național din București Fiecare „Intalnire JTI” este un eveniment in funcție de care se modifica agendele elitelor din Capitala. Organizatorii de spectacole nu programeaza titluri tari, pentru ca știu ca iubitorii de cultura au confirmat deja prezența la spectacolul propus de JTI, iar personalitațile din domenii diverse, din business, arta, politica, medicina iși fac loc in agenda pentru acest eveniment. Intalnirile JTI sunt un fenomen, pentru ca nu doar reunesc public pasionat de dans, ci deschid cai in business. Cum? In discuțiile din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

