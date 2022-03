Nici o persoană nu a supraviețuit după prăbuşirea avionului din sudul Chinei Epava avionului companiei China Eastern Airlines cu 132 de persoane la bord, care s-a prabușit in sudul Chinei, a fost recuperata. Nici o persoana nu a supraviețuit in urma dezastrului aerian, a informat, marti, presa de stat chineza. Epava avionului a fost gasita, dar nimeni nu a fost gasit in viata, a anuntat canalul CCTV la aproximativ 18 ore dupa prabusire. Cateva sute de pompieri si salvatori sunt implicati in eforturile de cautare. Boeingul 737, vechi de sapte ani, a cazut brusc de la o inaltime de peste 8.000 de metri, a raportat controlul traficului aerian. La bord se aflau 123 de pasageri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

