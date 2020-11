(NEWS ALERT) 10 morţi în urma incendiului de la secția ATI a Spitalului Judeţean Piatra-Neamț UPDATE ora 20:45 – Bilanț: *10 persoane decedate, *7* in stare critica, printre care și medicul de garda. Se așteapta preluarea victimelor pentru transportul la spitalul județean Iasi. _*Resurse medicale implicate:*_ *ISU NT:* 1 Autospeciala pentru transport victime multiple și 2 ambulanțe SMURD cu medic *ISU IS* : 1 Autospeciala pentru transport victime multiple și 2 ambulanțe SMURD cu medic *ISU BC* – 1 Autospeciala pentru transport victime multiple *ISU SV* – 1 Autospeciala pentru transport victime multiple *SAJ Neamț* – 9 Ambulanțe tip B. Pentru transportul pacienților, mijloacele de la ISU… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

