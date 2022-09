NEW HIT ALERT! Costi, Shaggy și Dani Mocanu colaborează în premieră și lansează Trbaka Costi, Shaggy și Dani Mocanu fac echipa pentru prima oara in aceasta formula și lanseaza „Trbaka”, un hit care promite sa cucereasca publicul de la primul play. Cu ritmuri dancehall, elemente balcanice și un sound fresh, „Trbaka” reunește trei artiști diferiți care s-au facut remarcați atat local, cat și pe marile scene internaționale și care au adunat sute de milioane de vizualizari doar pe YouTube. „Trbaka” este insoțit de un videoclip hot, dinamic, cu imagini și vibe-uri exotice, in regia lui Alex Ceaușu. „E un moment unic in Romania și sunt foarte bucuros sa impartașesc cu voi aceasta fuziune… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

