- Trupa basarabeana de poetry rock Delta Pe Obraz va lansa pe 16 aprilie videoclipul piesei „Ritmul Meu Color”, care a dat numele celui mai recent album „Ritm Color” și il vor inaugura cu un concert la clubul Control din București. Povestea „Ritm Color nu a luat sfarșit. Dupa un turneu fructuos prin Romania,…

- Comisia lanseaza programul sau de formare pentru studenții la jurnalism și pentru tinerii jurnaliști, in scopul informarii acestora cu privire la toate aspectele politicii de coeziune. Comisia a lansat luni, 8 aprilie, perioada de depunere a candidaturilor pentru cea de a 8-a ediție a Youth4Regions,…

- TikTok lanseaza o noua secțiune educaționala, care acopera STEM (știința, tehnologie, inginerie și matematica), in aplicație, in spațiul european, inclusiv in Romania, incepand cu Irlanda și Regatul Unit.

- Ediția a XXI-a a Galei Premiilor Comunitații Bacauane, cel mai longeviv eveniment regional de caritate și recunoaștere a implicarii sociale, va avea loc și in acest an la Restaurantul Caprice Events din Bacau, in seara zilei de 16 mai. Conform tradiției, la Gala sunt așteptați peste 220 de reprezentanți…

- Alimentate de noile Intel® Core™ Ultra și de procesoarele din seria HX generația 14 MSI, producator de laptopuri de top la nivel mondial, anunța lansarea in Romania a noii sale game de laptopuri echipate cu cele mai noi procesoare Intel® Core™ Ultra și cu seria HX generația 14. Cu un salt extrem de…

- Spitalul Municipal din Sighetu Marmației anunța deschiderea concursului pentru ocuparea mai multor posturi medicale cu norma intreaga și pe perioada nedeterminata. Aceste poziții sunt esențiale pentru asigurarea unei ingrijiri medicale de calitate in cadrul unitații spitalicești. Printre posturile disponibile…

- Cu o cariera impresionanta in industria muzicala și numeroase proiecte de succes in portofoliu, hitmaker-ul Costi promite sa faca publicul „dependent” de cel mai nou single al sau ce poarta numele de „No More Coca” și face parte din urmatorul album al artistului – „CONSTANTIN 1.0″. Cunoscut pentru…