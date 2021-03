New Amazon investment further boost for Romania’s IT sector, creating more that 500 jobs

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Preda, the Rector of the University of Bucharest, announced on Tuesday that 45 first-year law students who cheated in the winter exams have been expelled from the Faculty of Law. “The Council of the Faculty of Law, comprised of the best-reputed law experts nationally, voted by a large majority,…

- The Foreign Investors Council (FIC) welcomes the Parliament’s approval of the budget on Tuesday, in a press release. FIC believes that the budget reflects a balanced and vision for Romania’s economic recovery. The measures taken in Romania since the health crisis have proved that the main concern is…

- The tradition of martisor marks the beginning of spring and the change of seasons in Romania. This is only the first of a series of celebrations in March. Celebrated on the first of March, martistor is one of the most important local spring traditions. On this day, even until March 8, men will provide…

- Romania ia exemplul Suediei și aduce in linia intai inca doua categorii de medici. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 din Romania, a anunțat ca medicii stomatologi și dermatologi ar putea fi folosiți in campania de imunizare. Aceasta inseamna ca…

- Cristian Popa, viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, a afirmat marți ca scenariul de baza al bancii centrale este o creștere economica intre 3 și 4% pentru acest an. Oficialul BNR a mai spus ca Romania va reveni la nivelul din 2019 abia la jumatatea anului 2022. “BNR a pastrat politica monetara…

- Doar cinci procurori din DNA au raspuns „apelului” fostei șefe, Laura Codruța Kovesi, de a se inscrie la procedura de selecție a candidaților pentru funcția de procuror european delegat in Romania. Doi dintre ei i-au fost subordonați. Termenul pentru inscrierea la concursul pentru Parchetul European…

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…

- Un lider liberal vrea interzicerea TikTok in Romania, dar și o reglementare foarte dura a folosirii rețelelor sociale. Liderul PNL Sector 4, Pavel Popescu, susține ca rețeaua TikTok este folosita de China pentru a colecta date despre oameni și ca se fac experiemente cu inteligența artificiala și recunoaștere…