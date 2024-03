Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirea momentului despre Simona Halep! S-a aflat cum poate reveni romanca in topul mondial. Simona Halep a obtinut victoria carierei la TAS. Asta dupa ce a scapat de suspendarea de 4 ani pentru dopaj.Vezi AICI dezvaluirea momentului care o avantajeaza pe Simona Halep...

- Simona Halep (32 de ani) va juca in cadrul celei de-a 5-a ediții a Sports Festival. La sosirea in țara dupa victoria de la TAS, sportiva a anunțat ca va fi la Cluj, deși meciul nu va fi oficial, ci demonstrativ. Organizatorii Sports Festival au anunțat in ianuarie ca Simona Halep va juca, iar sportiva…

- In urma deciziei TAS, dupa ce a fost redusa suspendarea Simonei Halep, Gheorghe Hagi a venit cu o prima reacție. Iata care a fost mesajul spectaculos transmis de antrenorul din fotbalul romanesc, dupa victoria jucatoarei de tenis!

- Avocatul sportivei, Bogdan Stoica, a avut o intervenție telefonica la un post TV, in cadrul careia a dezvaluit suma pe care clienta sa va trebui sa o primeasca din partea celor de la ITIA. Citește și: Simona Halep se intoarce pe terenul de tenis „Tribunalul a decis simbolic sa oblige ITIA sa plateasca…

- Simona Halep (32 de ani) a caștigat la TAS, iar suspendarea de 4 ani din tenis i-a fost redusa la 9 luni. Aceasta a expirat deja, in iulie 2023, și poate sa revina pe teren imediat, daca va primi wild-carduri. Presa internaționala a reacționat imediat dupa verdictul TAS. L'Equipe, cel mai important…

- Simona Halep a trecut la atac dupa ce s-au incheiat audierile ei de la TAS, la Luasanne. Romanca a dat in judecata firma care a produs colagenul de la care a fost incriminata pentru dopaj și va cere daune de 10 milioane dolari. Procesul civil intentat de Simona Halep la Tribunalul din Manhattan, New…

- Fost lider mondial, Simona Halep va fi audiata in perioada 7-9 februarie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, acolo unde spera intr-o reducere a suspendarii dictate in septembrie 2023 de Sports Resolutions. Romanca și-a limitat aparițiile publice in timpul scurs de la aflarea veștii despre…

