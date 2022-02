Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana solicita Romaniei sa respecte cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. Datele CE arata ca, in Romania, peste 180 de aglomerari mari continua sa nu respecte nici obligațiile in materie de colectare a apelor reziduale, nici cele in materie de tratare, informeaza…

- „Noi avem un angajament in ceea ce privește pensiile (…). In primul rand, am vorbit de la inceput, de cand a fost construita aceasta coaliție, de optimizarea PNRR. In al doilea rand, nu plafoneaza Comisia Europeana niciun plafon in direcția pensiilor. Vom discuta și cu specialiștii sa vedem. Este trecuta…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a trimis spre rejudecare, la Tribunalul UE, dosarul privind despagubirile de sute de milioane de euro pe care statul roman le datoreaza fraților Ioan și Viorel Micula, proprietarii European Drinks&Foods. Curtea de Arbitraj a Bancii Mondiale a decis…

- Sindicaliștii din energie semnaleaza jocurile facute de Comisia Europeana, in colaborare cu membrii Guvernului, care au pus pe butuci sistemul energetic al Romaniei. Complexul Energetic Oltenia, cel mai important producator din țara, a fost scos din carți, fiind impuse firme private care sa preia investițiile…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, a discutat marți, la Strasbourg, cu comisarul european pentru justiție, despre cazul excluderii lui Cristi Danileț din magistratura. Cioloș a spus ca un alt subiect fierbinte este SIIJ: Comisia Europeana va sesiza din nou Curtea de Justiție a UE daca Romania nu desființeaza…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita avize motivate României și Greciei pentru netranspunerea Directivei de modificare privind eficiența energetica (Directiva (UE) 2018/2002) în ordinea lor juridica naționala.Conform comunicatului executivului european, directiva urmarește sa…

- Motivele pentru care s-a luat decizia ca Romania sa fie trimisa in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt nerespectarea normelor UE referitoare la combaterea poluarii industriale și faptul ca nu a fost adoptat un program de control al poluarii atmosferice, potrivit unui comunicat al Comisiei…