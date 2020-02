Stiri pe aceeasi tema

- Netflix va lansa in luna martie un serial in limba germana despre parintele psihanalizei Sigmund Freud. Noua productie este regizata de Marvin Kren si ii are in rolurile principale pe Robert Finster, Ella Rumpf si Georg Friedrich.

- Roxen lanseaza Crystal Freckles Session: 5 clipuri cu un vizual cosmic, in care cele 5 piese pe care le va interpreta live la Selecția Naționala Eurovision, de pe 1 martie, sunt disponibile in varianta audio de studio. “Alcohol You”, “Beautiful Disaster”, “Cherry Red”, “Colors” și “Storm” sunt prezentate…

- Inceputul lunii ianuarie a noului an a fost marcat de un anunț-surpriza venit din partea ducilor de Sussex. Meghan Markle și Prințul Harry au renunțat la rangul de membri seniori ai familiei regale britanice. Informația a venit la finalul mai multor luni in care jurnaliștii britanici au tot scris…

- In sfarsit, ”minunea” s-a produs si sarbatorile au trecut. Nu mai trebuie sa alergi prin mall-uri dupa cadouri, brad, beteala, costume, rochii si coafuri de revelion. Sarmalele si carnatii s-au evaporat, bauturile s-au scurt pe soseaua gatului, lasand in spate folii goale de colebil si triferment. In…

- Așteptarea a luat sfarșit. Serialul YOU s-a intors cu cel de-al doilea sezon. Este 26 decembrie, așa ca cel de-al doilea capitol al indragitului serial este deja „prezent” pe Netflix. Nu-i chiar serialul de Craciun la care ai sperat, nu e cu elfi și cu Moș Craciun, dar este, cu siguranța, serialul pe…

- Cu o saptamana inainte de premiera The Witcher, Henry Cavill a surprins fanii cu al doilea trailer și cel final, in cadrul unui eveniment in Manila, Filipine, unde a participat alaturi de producatoarea Lauren Schmidt Hissrich. The Witcher are premiera globala pe Netflix pe 20 decembrie, 2019. O calatorie…

- Netflix a anunțat ca celebrul serial ”Casa de Papel” (Fabrica de bani) va fi lansat in 3 aprilie 2020 și va avea 16 episoade. Producția spaniola marca Netflix a debutat în 2 mai 2017 și poarta semnatura regizorului Alex Pina. Serialul are în centru încercarea unui grup…