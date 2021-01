Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de an, Netflix promite ca vine cu filme noi in fiecare saptamana și a facut publica lista cu ce devine disponibil pe platforma anul asta. Netflix va aduce producții de la regizori premiați ca Jane Campion (The Power of the Dog), Paolo Sorrentino (The Hand of God) și Adam McKay (Don’t Look…

- Amanat de pandemia de coronavirus, sezonul 5 din Riverdale se pregatește sa intre pe Netflix. Platforma a anunțat faptul ca pe 21 ianuarie, al 5-lea sezon al indragitului serial va putea fi urmarit, incepand, ca de obicei, cu 10:00 ora Romaniei. Sinopsis: Riverdale este un oras aparent linistit, unde…

- Unii ar putea crede ca toate vedetele cheltuiesc o mica avere pe produse cosmetice sau ca ar trebui sa aiba un make-up artist personal pentru un machiaj demn de numele pe care-l poarta. Ei bine, pentru Gal Gadot eroina din Wonder Woman, este exact opusul. Rujul perfect pentru Gal Gadot... The post Gal…

- Actrița israeliana Gal Gadot și-a aparat intenția de a juca rolul Cleopatrei, dupa ce a fost acuzata ca le-a furat rolul unor actrițe de culoare, potrivit Hotnews. Cei care o critica pe Gadot afirma ca o actrița araba sau africana ar fi trebuit sa joace rolul reginei egiptene. „In primul rand, daca…

- Forbes a dat publicitații topul celor mai bine platiți creatori de conținut de pe YouTube, iar, penru al treilea an la rand, primul in acest top este un puști de 9 ani. Videoclipurile lui Kaji constau in cea mai mare parte din unboxing-uri de jucarii și clipuri de poveste ușoare (ca acesta). Și, dupa…

- Celebra vedeta de la Hollywood Jennifer Lopez și faimoasa actrița din "Wonder Woman", Gal Gadot, in rolurile principale in cadrul Licitației de Craciun – Bijuterii și Arta Decorativa de joi, 17 decembrie, la Casa de Licitații A10 by Artmark. Doua bijuterii spectaculoase,…

- De Ziua Naționala a Romaniei, Netflix anunța o selecție ampla de filme romanești disponibile pentru vizionare in platforma. ”Netflix se straduiește intotdeauna sa caute conținut extraordinar și adauga constant diferite filme și seriale, iar producțiile romanești nu fac excepție. Astfel, de 1 decembrie…