Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu acuza Iranul ca se afla in spatele exploziei produse saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene ce naviga in Golful Oman, insa a evitat sa se pronunțe clar asupra unei eventuale riposte din parte țarii sale, transmite Reuters și AFP, potrivit Agerpres.

- Noul presedinte al SUA, Joseph Biden, intentioneaza sa vorbeasca in curand cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, anunta Casa Alba, potrivit agentiei Reuters preluat de mediafax. Joseph Biden a discutat deja cu o serie de lideri straini, iar faptul ca nu a avut inca nicio conversatie…

- Mogulul american al cazinourilor Sheldon Adelson și un susținator puternic al președintelui republican Donald Trump și al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a decedat marți la varsta de 87 de ani, din cauza cancerului, anunța Reuters, citat de HotNews.Adelson iși luase saptamana trecuta…