Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a chemat marti pe omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, sa dea dovada de „sange-rece” dupa atacului Iranului impotriva Israelului din weekend, subliniind ca o escaladare „nu este in interesul nimanui”, potrivit Downing Street, noteaza AFP. In cursul unei discutii…

- Atacul iranian impotriva Israelului din weekend ii da un nou avantaj politic nesperat lui Benjamin Netanyahu, in contextul in care pana la loviturile iraniene din weekend, premierul israelian parea ca și-a epuizat complet capitalul politic la nivel internațional, tot mai multe țari alaturandu-se vocilor…

- Israelul "va cere un pret de la Iran intr-un mod si intr-un moment care ne convine", a declarat duminica ministrul cabinetului de razboi Benny Gantz, dupa atacul iranian cu drone si rachete asupra Israelului. Iranul "a facut cunostinta cu forta sistemului de securitate israelian", a adaugat Gantz,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, in primul sau raspuns public de la atacurile din cursul noptii, ca tara „va invinge”. „Am interceptat. Am blocat. Impreuna vom invinge”, a scris premierul intr-o scurta postare pe X. Iranul a lansat zeci de drone catre Israel, a anuntat sambata seara…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Statele Unite de sprijin insuficient pentru țara sa. Acest lucru este semnalat de RBC-Ucraina cu referire la CBS News. Potrivit lui, cetațenii americani ar face același lucru daca ar fi atacați ca in cazul atacului terorist al Hamas asupra Israelului din…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat un plan amplu pentru viitorul Fașiei Gaza dupa posibila dispariție a Hamas, schițand o strategie cuprinzatoare care cuprinde reforme in materie de securitate, guvernanța și educație. Intr-un document obținut de CNN și prezentat cabinetului de securitate…

- Presedintele american Joe Biden a facut un nou apel la protejarea populatiei civile din Rafah, in contextul in care Israelul pregateste o operatiune militara care vizeaza sudul Fasiei Gaza, informeaza marți, 13 februarie, agențiile DPA si AFP, potrivit Agerpres.O operatiune militara in Rafah "nu ar…

- Relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se pare ca sunt din ce in ce mai tensionate! NBC spune chiar ca Biden l-ar fi numit ”dobitoc” pe Netanyahu, intr-o convorbire privata. Așadar, relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden și premierul Benjamin…