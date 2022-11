Nesfârșita luptă a ministrului Daea cu cormoranii: ”Mi-au luat peștele înainte să-l bag în frigider. Am frigiderul gol!” Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a marturisit motivele care il mana in lupta sa cu cormorani: pasarile ii iau peștele inainte sa-l bage in frigider. Ministrul Agriculturii Petre Daea a afirmat ca susține proiectul de lege depus la Parlament potrivit caruia vanatoarea cormoranilor va fi permisa pe intreaga durata a anului, nu doar pe timpul toamnei și iernii. Daea a oferit și o explicație pentru razboiul pe care l-a declanșat impotriva cormoranilor, specie de pasari pe care o socotește un pericol major pentru acvacultura din Romania. „Intr-o dimineata, pe la orele 6:10 cand am ajuns la minister,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

