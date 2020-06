Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Apararea Drepturilor și Intereselor Consumatorilor – APCONS a sesizat Parlamentul Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului cu privire la gravele nereguli existente in modul de calcul a primei RCA, anunța MEDIAFAX.Asociația…

- Nereguli majore care pun in pericol sanatatea oamenilor au fost gasite in piețele din Constanța de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului. Printre nereguli se numara peștele stricat, alte alimente expirate, vitrine ruginite, etc. Un magazin a fost inchis complet, potrivit mediafax.ANPC…

- Un raid al inspectorilor de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului in mai multe magazine din Giurgiu a scos la iveala o mulțime de nereguli, nereguli pe care niciun organ de control din județ nu le-a ”vazut” pana...

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) desfașoara o serie de controale la comercianții de produse alimentare, inaintea sarbatorilor de Paște, pentru a verifica daca aceștia respecta obligațiile pe care le au in contextul masurilor impuse de stat pentru a limita efectele coronavirusului.