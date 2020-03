Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, le-a transmis un mesaj, duminica, fanilor formatiei scotiene si cadrelor medicale, el mentionand ca daca regulile impune de autoritati vor fi respectate, totul va fi in regula.“Vreau doar sa transmit iubire si sustinere din partea familiei Rangers…

- Liga Zimbrilor ANTRENAMENTE… Pentru a respecta conditiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, handbalistii vasluieni se pregatesc individual pentru a ramane in forma. Capitanul CSM-ului, Silvian Amihaesi, pune accent pe exercitii de forta si izometrie. CSM Vaslui se afla in pauza competitionala,…

- Liga Zimbrilor PREGATIRI… Pandemia de coronavirus a dus la suspendarea meciurilor din Liga Zimbrilor la handbal masculin, iar jucatorii echipei CSM Vaslui au primit un program de pregatire acasa. Handbalistii vasluieni invata in perioada in care le este recomandat sa stea acasa sa isi schimbe stilul…

- SCM Politehnica Timisoara se intoarce in fata suporterilor de pe Bega cu ocazia partidei de joi (ora 17) cu CSM Vaslui, din Liga Zimbrilor. Moldovenii au devenit, in urma rezultatelor din runda precedenta, vecini de clasament... The post Handbalistii alb-violeti, o noua reprezentatie in fata propriilor…

- SCM Politehnica se intoarce in fața fanilor banațeni cu ocazia partidei de joi, ora 17, cu CSM Vaslui, din Liga Zimbrilor. Moldovenii au devenit, in urma rezultatelor din runda precedenta vecini de clasament ai violeților; Timișoara ocupa locul 9 cu 27 de puncte, iar moldovenii sunt pe 10 cu 21 de puncte.…

- Liga Zimbrilor DEZAMAGIT… Interul Vasluiului, Gabriel Cumpanici, a recunoscut ca s-au facut multe greseli in meciul pierdut de CSM Vaslui, 20-23 cu Dobrogea Sud Constanta. Echipa de handbal masculin a CSM Vaslui a pierdut meciul din etapa a 19-a a Ligii Zimbrilor, scor 20-23, cu Dobrogea Sud Constanta.…

- DEBUT… Clasata pe locul 12 in Liga Zimbrilor la handbal masculin, CSM Vaslui sustine primul meci oficial din 2020 in deplasare, cu CSM Fagaras. Partida se joaca, joi, 30 ianuarie, cu incepere de la ora 18.00. Partida dintre CSM Fagaras si CSM Vaslui conteaza pentru etapa a 15-a a Ligii Zimbrilor, a…

- Liga Zimbrilor S-A SUNAT ADUNAREA… Vacanta a luat sfarsit pentru handbalistii vasluieni, trupa pregatita de Leonard Bibirig sustinand, la sfarsitul saptamanii trecute, primele antrenamente. CSM Vaslui s-a reunit cu gandul salvarii de la retrogadare, iar primul meci oficial il va sustine pe 30 ianuarie,…