Calendar saptamanal plin pentru CSM Constanta: Handbalistii, meci decisiv pentru castigarea medaliilor de argint in Liga Zimbrilor!

- Sportivii CSM Constanta lupta pentru medalii, la toate categoriile de varsta, in competitiile interne si internationale Amalia Nita urca in ring, la Porec, pentru a si apara titlul european de tineret, baschetbalistele debuteaza in finala Ligii Nationale, cu un meci la Sala Sporturilor, iar rugbistii…

- Sportivii CSM Constanta au o noua saptamana plina de provocari Amalia Nita lupta pentru un nou titlu european de tineret la box, iar seniorii sectiei de judo se bat pentru medalii la Campionatele Nationale. Baschetbalistele merg in Ardeal hotarate sa transeze calificarea in finala Ligii Nationale, iar…

- Handbaliștii de la CSM Constanta au castigat cu 33-27 (13-15) meciul impotriva celor de la CSM Bacau, din etapa a XXI-a, grație unei reprize secunde mult mai bune, in care a marcat 20 de goluri. Baieții noștri au reușit o serie de șase goluri, de la 24-25 la 30-25, decisiva pentru soarta partidei și…

- O noua saptamana plina pentru sportivii CSM Constanta Clubul de pe litoral sustine meciuri importante in ligile de baschet, handbal, volei si rugby, la seniori, tineret si juniori. Baschetbalistele joaca primul meci din semifinalele Ligii Nationale, vineri seara, la Constanta, unde atmosfera va fi incalzita…

- O noua saptamana cu meciuri si competitii importante pentru sportivii CSM Constanta Tenisul de masa tine capul de afis cu meciul din semifinalele Europe Cup Women, care va avea loc in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;. Baschetbalistele incep lupta pentru titlu, iar baietii pentru play off ul Ligii…

- O noua saptamana cu meciuri importante pentru sportivii CSM Constanta Echipele noastre sunt angrenate in competitiile interne de volei, handbal si baschet, la seniori, tineret si juniori. La tenis de masa, baietii joaca in returul Diviziei A, iar pugilistii, in frunte cu campioana europeana de tineret…

- O saptamana cu provocari la cel mai inalt nivel pentru CSM Constanta Dupa ce echipa feminina de tenis de masa a luptat cu succes pentru calificarea in semifinalele ETTU Europe Cup Women, la prima sa participare intr o competitie europeana de senioare, handbalistii merg sa castige la Turda derby ul etapei…

- Saptamana plina pentru CSM Constanta, cu meciuri sustinute la volei, handbal si baschet in ligile nationale si competitiile de juniori, dar si un Campionat European U21 de tenis de masa, unde fetele de pe litoral lupta pentru medalii.Sambata si duminica, constantenii sunt invitati la Sala Sporturilor…