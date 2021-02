Marți, 9 februarie, la ora 19:30, pe pagina de Facebook a editurii Humanitas are loc o intalnire live cu Tatiana Niculescu și Catalin Ștefanescu. Subiectul dialogului? „Nepovestitele iubiri. 7 minibiografii sentimentale”, cea mai recenta carte a autoarei celebrelor biografii interbelice aparute la Humanitas. Hotel Cișmigiu… Probabil ca iubitorii de carte... The post Nepovestitele iubiri ⎪ Tatiana Niculescu in dialog cu Catalin Ștefanescu appeared first on Tabu .