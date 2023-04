NEPI va inaugura în luna octombrie mall-ul Promenada Craiova, investiţie totală de peste 125 de milioane de euro ”NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor si dezvoltator de centre comerciale din Europa Centrala si de Est, aduce in Promenada Craiova branduri in premiera atat pentru zona Olteniei, cat si la nivel national si in regiunea Europei Centrale si de Est (ECE). Zona comerciala Promenada Craiova va avea o suprafata de 78.500 mp, din care noul centru comercial, care include si parc de retail, va ocupa 62.500 mp, iar magazinul Dedeman, 16.000 mp”, anunta dezvoltatorul. Proiectul va fi inaugurat in trimestrul al patrulea din 2023, in luna octombrie, cu o investitie totala de peste 125 de milioane de euro,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

