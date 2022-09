Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferința de presa, ca se așteapta la un meci dificil cu FC Ballkani, formație care in opinia sa poate fi surpriza grupei G din Conference League. „Indiferent cu cine joci, vrei sa castigi. Nu cred ca exista…

- FC Universitatea Cluj a anuntat, miercuri, ca a ajuns la un acord cu antrenorul principal Erik Lincar cu privire la incetarea contractului, care era valabil pana in vara anului viitor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ”ROCA Industry, holdingul care reuneste companiile de materiale de constructii din portofoliul ROCA Investments, ajunge la o cifra de afaceri de 122,5 milioane lei, in urma rezultatelor consolidate din primul semestru. Holdingul romanesc are in plan consolidarea companiilor, dar si extinderea portofoliului,…

- Eșecul cu Pyunik Erevan a provocat conducerea lui CFR Cluj sa caute variante pentru a-l schimba pe Dan Petrescu, pus la zid dupa eliminarea campioanei Romaniei din preliminariile Champions League in fața unui adversar modest. Ardelenii s-au orientat catre Roberto De Zerbi (43 de ani). Cea mai fantezista…

- Dan Petrescu (54 de ani) se plange de probleme de lot, inaintea derby-ului „feroviar” dintre CFR Cluj și Rapid. Antrenorul campioanei spune ca Daniel Birligea (22 de ani), unul dintre absenți, este jucator de naționala. CFR Cluj - Rapid, derby-ul primei etape, se joaca sambata, de la ora 21:30. ...

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei retur cu Pyunik Erevan din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, ca fotbalul este imprevizibil si ca orice rezultat este posibil in aceasta intalnire.

- Antrenorul cu care Simona Halep a colaborat cel mai bine a fost australianul Darren Cahill (56 de ani). Rezultatele obtinute demonstreaza acest lucru. Iar acum, ne convingem ca, inclusiv dupa despartire, intre „Simo“ si Darren se pastreaza o legatura puternica.