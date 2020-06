Nelu Tătaru, avertisment teribil pentru români în pandemie de coronavirus: „Vom avea încă o creștere a numărului de cazuri!” Din doar 6.330 de teste, Romania a avut 315 cazuri in ultimele 24 de ore. Țara noastra este in continuare in stare de alerta. „Ține foarte mult de respectarea acelor reguli. Daca astazi avem 315 cazuri la 6.330 de testari facute, gandiți-va ca ieri aveam 330 de cazuri la 11.000 de testari. Inseamna ca avem o creștere și o transmitere comunitara. Transmiterea comunitara nu o putem opri sau nu o putem limita decat respectand regulile de distanțare fizica, portul maștii in spații inchise, in transport in comun, evitarea locurilor aglomerate și regulile de igiena. Gestionam, in acest moment, aceasta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

