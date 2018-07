Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri la ceremonia de inchidere a programului-pilot "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene" si le-a multumit personal celor 38 de voluntari care si-au desfasurat activitatea, in perioada aprilie…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 26 iunie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea miniștrilor pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene a vizat abordarea unui schimb…

- Parlamentul Romaniei este un partener esential pentru buna reusita a Presedintiei tarii noastre la Consiliul Uniunii Europene, a afirmat, miercuri, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAE remis AGERPRES, Victor Negrescu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la sedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputatilor, pentru a prezenta stadiul pregatirilor pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, incepand cu 1 ianuarie 2019.In cadrul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face apel la Președinție și PNL sa nu mute scandalul intern in Europa in contextul in care liberalii au agreat prima forma a programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene iar acum spun ca nu sunt de acord.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a facut apel la PNL si la presedintele Klaus Iohannis "sa se asigure ca Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene nu este politizata" si ca, pe viitor, se evita luari de pozitie publica de genul celei a liderului PNL, Ludovic Orban.…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, a unui numar de 13 posturi prevazute pentru functii de executie specifice in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene…

- Romania va prelua de la inceputul anului viitor Presedintia Consiliului Uniunii Europene, astfel ca Ministerul Afacerilor Externe a lansat un concurs prin care pune la bataie 13 posturi pentru ocuparea functiilor de executie specifice in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei…