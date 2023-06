Stiri pe aceeasi tema

- PSD ar putea declanșa alegeri anticipate in cazul in care protocolul privind rotația premierilor nu va fi respectat. Avertismentul vine din partea lui Victor Negrescu. Intrebat in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca PSD refuza guvernarea sau se teme de responsabilitate, el a spus ca social-democratii…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”, relateaza The Guardian. Comisia…

- Fermierii romani urmeaza sa beneficieze de compensatii in valoare totala de 50 de milioane de euro, ca urmare a pierderilor suferite in contextul importurilor de cereale din Ucraina, a informat, joi, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de…

- ”Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de compensatii pentru fermierii romani, estimata la aproximativ 30 milioane de euro. Totodata, Comisia a decis sa activeze clauza de salvgardare pentru importurile de grau, porumb, floarea-soarelui si rapita, provenite din Ucraina. Masura va fi…

- „Romania va fi protejata prin decizia Comisiei Europene de stopare a importurilor de grau, porumb, rapita, floarea soarelui si ulei de floarea-soarelui din Ucraina si va primi suma cuvenita pentru a acorda banii respectivi fermierilor cat mai repede cu putinta, indiferent daca cele patru tari ridica…

- Alina Cretu a fost intrebata, miercuri, la Prima News, cum ar trebui sa se incheie discutia intre ministrul Agriculturii, Petre Daea, cu omologul sau din Ucraina, despre problema cerealelor din tara vecina. “Ar trebui sa o incheie cel putin cu rezultatele pe care le-au anuntat colegii nostri din…

- Costul nivelului de trai, sanatatea si educatia sunt principalele probleme care ii ingrijoreaza pe romani. Datele apar in cel mai recent eurobarometru facut public de Comisia Europeana. O alta ingrijorare vizeaza situatia internationala, in contextul razboiului din Ucraina.

- Reuniunea Consiliului European va debuta cu un dejun de lucru cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul caruia vor fi abordate situația din Ucraina, in special securitatea alimentara și procesul de reconstrucție, schimbarile climatice și demersurile in vederea…