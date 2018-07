Negocierile Trump-Putin la Helsinki: Pompeo face dezvăluiri CHIȘINAU, 10 iul — Sputnik. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a vorbit într-un interviu oferit postului Sky News Arabia despre agenda întrevederii între Vladimir Putin și Donald Trump. "Situația în Siria și din Ucraina vor devenit principalele subiecte ale negocierilor între Trump și Putin la summitul de la Helsinki", a declarat el. © Sputnik / StringerNATO considera ca intrevederea Putin-Trump poate afecta securitatea Europei Pompeo a ținut sa menționeze ca SUA vor "sa-i forțeze pe ruși, sirieni și iranieni sa-și respecte angajamentele… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

