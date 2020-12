Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat vineri seara, in jurul orei 19.00, ca au ajuns la un acord total privind funcționarea viitoarei coaliții de guvernare. Astfel, Florin Cițu va fi candidat de premier, PNL va lua șefia Camerei Deputaților și USR PLUS – șefia Senatului. PNL: Ministerul de Externe,…

- LUDOVIC ORBAN: „Am ajuns la o intelegere in ceea ce priveste constituirea Guvernului, structura Guvernului si de asemenea pozitiile care vor fi ocupate de cele trei formatiuni politice pentru cele mai importante functii in stat. Florin Citu este candidatul la functia de premier, sustinut de UDMR,…

- Guvernul va aproba a treia rectificare bugetara din acest an. Deficitul a urcat la 9,1% din PIB. A treia rectificare bugetara din acest an ar urma sa fie aprobata de Guvern in ședința din aceasta dupa-amiaza, in condițiile in care deficitul a urcat semnificativ la aproape 100 de miliarde de lei, din…

- Guvernul va aproba a treia rectificare bugetara din acest an Florin Cîțu. Foto: gov.ro. A treia rectificare bugetara din acest an ar urma sa fie aprobata de Guvern în ședința din aceasta dupa-amiaza, în condițiile în care deficitul a urcat semnificativ la aproape 100…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat ca, prin a treia rectificare bugetara din acest an, care a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern, se asigura finantarea necesara in domeniul sanatatii, asistenta sociala si educatie si in acelasi timp continuarea investitiilor. Florin…

- Veniturile bugetului se diminueaza, pe sold, cu suma de 5,212 miliarde lei, iar cheltuielile cu 683,6 milioane lei. Deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majoreaza cu suma de 4,529 miliarde lei.Conform notei de fundamentare:Mai mulți bani • Ministerul Muncii…

- Presedintele ANSVSA participa la exercitiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii economiei si a teritoriului pentru aparare - "MOBEX IL-20" In perioada 19-23 octombrie 2020, in judetul Ialomita, se desfasoara un amplu Exercitiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii economiei…

- Joi, 1 octombrie 2020, a avut loc prima reuniune a Grupului de lucru Romania-Israel in domeniul economic, a carui creare a fost decisa de sefii diplomatiei din cele doua state cu ocazia vizitei oficiale a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu in Statul Israel, care s-a desfasurat in perioada…