- Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a intalnit cu familiile ostaticilor israelieni detinuti de Hamas, care au mers la Doha in incercarea de a relansa discutiile pentru a-i readuce pe cei dragi lor din Fasia Gaza, relateaza Times of Israel, scrie news.ro.Thani le-a spus familiilor…

- Șeful serviciului de informații externe al Israelului a promis ca va urmari și ucide toți liderii Hamas responsabili de atacul asupra Israelului, la mai puțin de o zi dupa ce o lovitura cu drone in Liban a ucis al doilea cel mai inalt oficial al organizației teroriste. Intre timp, un oficial din administrația…

- Armata israeliana se pregateste miercuri pentru „orice scenariu”, la o zi dupa un atac aerian in suburbiile Beirutului, fatal pentru numarul doi al miscarii palestiniene Hamas si realimentand temerile de extindere a conflictului actual din Fasia Gaza, transmite AFP. „Fortele israeliene sunt intr-o stare…

- Razboiul dintre Israel si Hamas in Fasia Gaza, intrat in a 13-a saptamana, „va continua luni intregi, pana cand Hamas va fi eliminat si ostaticii eliberati”, a declarat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu. Declarațiile sale vin intr-un moment in care bilanțul morților in Gaza a crescut la…

- Razboi in Israel. Autoritațile din Tel Aviv și liderii gruparii Hamas au ajuns la un armistițiu de patru zile pentru eliberarea a zeci de ostatici luați de teroriști pe 7 octombrie, dar și pentru acordarea ajutoarelor. Razboi in Israel. Armistițiu de 4 zile pentru eliberarea a 50 de ostatici din Gaza…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți, 21 noiembrie, ca "suntem acum foarte aproape" de incheierea unui acord pentru eliberarea unora dintre cei aproximativ 240 de oameni ținuți ostatici de Hamas și de alte grupari militante in Fașia Gaza, relateaza CNN, Sky News și The Times of Israel."Suntem…

- Soția premierului israelian Sara Netanyahu i-a trimis o scrisoare primei doamne a SUA, Jill Biden, in care vobește despre situația ostaticilor ținuți in Fașia Gaza de Hamas și alte grupari teroriste, precizand ca printre ei se numara o femeie insarcinata care intre timp a nascut, relateaza The Times…