Iranul a lansat un avertisment pentru Israel. Oficialii anunța ca va fi lansat un atac mai amplu in cazul in care trupele israeliene vor riposta la atacul cu drone si rachete lansat de Teheran in cursul noptii. In același timp, Iranul sustine ca Washingtonul a fost avertizat sa nu sprijine actiunea militara israeliana, relateaza The Times of Israel. „Raspunsul nostru va fi mult mai amplu decat actiunea militara din aceasta noapte, daca Israelul va riposta impotriva Iranului”, a declarat seful Statului Major al fortelor armate iraniene, generalul-maior Mohammad Bagheri, la televiziunea de stat,…