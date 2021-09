Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta unui urs a fost semnalata din nou duminica seara in localitatea Bicaz Chei, localnicii sesizand la 112, in jurul orei 22,00, ca acesta se afla in apropierea gospodariilor, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Andrei Grancea, potrivit Agerpres. "Aseara, in jurul orei 22,02,…

- Prezenta unui urs a fost semnalata din nou duminica seara in localitatea Bicaz Chei, localnicii sesizand la 112, in jurul orei 22,00, ca acesta se afla in apropierea gospodariilor, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Andrei Grancea. ‘Aseara, in jurul orei 22,02, prin apel la 112 a fost semnalata…

- O hala din municipiul Roman, in care se aflau depozitate echipamente electrice, a fost distrusa, duminica, de un incendiu care a izbucnit din cauza unui scurt-circuit. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, maiorul Andrei Grancea, a declarat ca arderea s-a produs pe o suprafata de circa 280 metri patrati.…

- O hala din municipiul Roman, in care se aflau depozitate echipamente electrice, a fost distrusa, duminica, de un incendiu care a izbucnit din cauza unui scurt-circuit. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, maiorul Andrei Grancea, a declarat ca arderea s-a produs pe o suprafata de circa 280 metri…

- Un barbat in varsta de 41 ani a decedat, miercuri seara, dupa ce a fost calcat de un autoturism pe drumul national DN 17B, in localitatea Poiana Teiului din judetul Neamt, arata Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Andrei Grancea, a declarat ca soferul a anuntat ca victima era intinsa…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, marti, 24 august, in comuna Bicaz Chei. Cei de la ISU Neamt au emis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din comuna. “A fost semnalata prezența unui urs in comuna Bicaz Chei. ISU Neamț a transmis mesaj RO-ALERT cetațenilor din comuna Bicaz Chei. ATENȚIE! URS PERICULOS.…

- Un urs si-a facut aparitia, in noaptea de duminica spre luni, in zona locuita a comunei Bicaz Chei, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. Oamenii din comuna au primit mesaje de avertizare sa nu paraseasca locuintele. "Aseara, in jurul orei 23,21, a fost semnalata prezenta unui urs…

- Un urs a atacat, joi seara, animalele dintr-o gospodarie din comuna Grinties, locuitorii din zona fiind avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Neamt, prezenta animalului a fost semnalata intr-o gospodarie din satul Grinties, comuna…