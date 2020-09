Neamţ: Persoană găsită decedată într-o gospodărie în flăcări O persoana a fost gasita decedata intr-o gospodarie cuprinsa de flacari in Roznov, luni 21 septembrie. “In jurul orei 06:20, prin apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința in orașul Roznov, anexa Slobozia. La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț cu […] Articolul Neamt: Persoana gasita decedata intr-o gospodarie in flacari apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

