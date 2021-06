Neamţ: O căprioară căzută în râul Bistriţa a fost salvată de pompieri O caprioara care a cazut, marti, in raul Bistrita, pe raza comunei Zanesti, a fost salvata de pompieri, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. "La locul solicitarii s-au deplasat un echipaj de pompieri cu o autospeciala complexa pentru interventie si o barca din dotarea Detasamentului Piatra-Neamt, precum si voluntari din cadrul SVSU Zanesti. Cu ajutorul barcii, caprioara a fost scoasa din apa", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt. Caprioara a fost primit ingrijiri la fata locului din partea unor medici veterinari ai unei clinici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

