Neamţ: Lemn ilegal, interceptat “la pont” ■ un transport fraudulos de lemn s-a soldat cu doua amenzi ce au insumat 19.000 de lei si confiscarea incarcaturii Un transport ilegl de lemn l-a nenorocit pe sofer dar si firma care a efectuat transportul, in urma neregulilor depistate de oamenii legii conducatorul auto incasind doua amenzi ce au totalizat o suma record, 19.000 […] Articolul Neamt: Lemn ilegal, interceptat “la pont” apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ ITM a aplicat sanctiuni de 350.00 de lei, cele mai mari fiind pentru munca fara forme legale ■ printre „negri“ au fost depistati si minori, iar patronii s-ar putea alege cu dosare penale ■ luna trecuta, un nemtean si-a pierdut viata la serviciu ■ Chiar daca sanctiunea prevazuta pentru munca la negru…

- ■ verificarile au avut loc pe terase sau in baruri, dar nu numai ■ au fost aplicate amenzi de 75.000 lei ■ la verificari au fost gasite produse expirate ■ Timp de doua zile politistii au desfasurat o actiune de verificare a respectarii masurilor de protectie sanitara. S-a intimplat in week-end, in perioada…

- ■ sanctiunile au fost aplicate in urma unei razii in bazarul si piata de la Tirgu Neamt Bazarul si piata din Tirgu Neamt au fost rascolite de fortele de ordine in urma unei actiuni care a avut drept scop prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid 19, dar s-a urmarit si vizibilitatea elementului…

- ■ au fost verificate 113 restaurante, terase, fast-food-uri si societati comerciale Respectarea normelor legale impuse pe perioada starii de alerta a fost verificata, marti, 7 iulie, printr-o actiune desfasurata sub autoritatea Prefecturii Neamt si la care au participat echipe mixte formate din politisti,…

- ■ 3.643 candidati s-au inscris la una din cele 10 probe de la BAC, la proba E-d ■ un candidat a fost eliminat pentru tentativa de furt ■ la cea obligatorie a profilului, au fost 3.575 la Matematica si 987 la Istorie ■ de la cele doua probe, cinci candidati au fost eliminati pentru tentativa […] Articolul…

- Trei paramedici de la ISU Neamt merita apreciati dupa ce au salvat dintr-o masina in flacari o mama cu doi copii, la Horia. „Spiritul de salvator nu dispare! Pe 23 iunie, echipajul de paramedici ce incadra ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului Piatra Neamt, plt.adj.sef Laiu Dan, plt.adj.sef Ciocan…

- ■ nemteanul, care are de executat 7 ani de inchisoare, a cerut revizuirea cauzei ■ el a fost gasit vinovat de tilharie urmata de moartea victimei ■ in acest dosar mai este un condamnat, nepotul celui care doreste revizuirea, el primid o sentanta de 10 ani de detentie ■ Un pietrean de 44 de ani, […]…

- ■ au fost oprite de la comercializare jucarii in valoare de 15.200 lei Protectia Consumatorilor a derulat, recent, o actiune de control ce a vizat agentii economici ce comercializeaza jucarii. Din 18 controlati, 16 comercianti au fost prinsi cu abateri de la legislatie, fiind oprite temporar de la comercializare…