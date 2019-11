Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Mandat cu emoții pentru un primar din județul Alba. ICCJ a respins definitiv o contestatie in anulare pentru conflict de interese Primarul comunei Lupșa, Danuț Barzan, are din nou emoții in ceea ce privește mandatul de la conducerea administrației locale. Inalta Curte de Casație și Justiție…

- - Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Tribunalul Timis a doamnei Alexandrina Ioja -pensionare; - Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Curtea de Apel Cluj a doamnei Sorina Siserman – pensionare; - Decret privind eliberarea din funcția de judecator…

- Un procuror de la Parchetul General si un altul de la DIICOT au avut opinii diferite, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul comisarului-sef Traian Berbeceanu atunci cand s-a pus in discutie sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in cazul deciziei CCR privind completurile…

- Un procuror de la Parchetul General si un altul de la DIICOT au avut opinii diferite, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu practica Instantei supreme de sesizare a CJUE privind aplicarea deciziei CCR de rejudecare a unor dosare de coruptie. Un complet de cinci judecatori de la…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au fost investiti sa solutioneze contestatia unui cetatean impotriva unor rezolutii de clasare pronuntate de Inspectia Judiciara in privinta sesizarii disciplinare nr.1091 hellip; formulata chiar de reclamant impotriva unui judecator,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit termen abia peste doi ani pentru recursul Consiliului Superior al Magistraturii impotriva deciziei Curtii de Apel Bucuresti prin care Sectia pentru procurori a CSM a fost obligata sa-i recunoasca Laurei Codruta Kovesi gradul profesional de Parchet de…

- Consiliul Superior al Magistraturii a facut recurs la decizia Curtii de Apel Bucuresti care obliga institutia sa ii recunoasca fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Numai ca, termenul de judecata al recursului…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate contesta o decizie a Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia a respins cererea inspectorilor ANI de verificare a averii lui Radu Stefan Mazare, fostul primar…