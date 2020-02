Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in virsta de 38 de ani, din Baltatesti, a reusit sa adune o adevarata zestre de infractiuni pentru care trebuie sa raspunda in fata oamenilor legii, dupa ce a urcat la volan beat si fara permis. Mai mult, dupa ce a ajuns cu masina intr-un sant, a mai refuzat sa se legitimeze si […] Articolul…

- Un sofer baut si fara permis a fost urmarit in trafic de politistii constanteni, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora. El a fost blocat in trafic pe o strada din orasul Ovidiu, iar in acel moment a lovit o masina de politie si un autoturism parcat. Politistii au stabilit ca soferul era…

- O actiune a politistilor romascani, desfasurata in perioada 13-15 decembrie, s-a soldat cu amenzi aplicate, permise de conducere retinute si certificate de inmatriculare retrase. “In noaptea de 13/14 decembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Roman au acționat pentru depistarea…

- Un accident rutier in urma caruia un autoturism s-a rasturnat intr-un sant a avut loc, in urma cu putin timp, marti, 10 decembrie, la Girov. Din informatiile oferite de martorii oculari, in accident au fost implicate doua autoturisme si, dupa cum se poate vedea si din imagini, unul dintre acestea a…

- Un accident rutier soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, marti, 3 decembrie, in jurul orei 19.50, in localitatea Rediu. Conform primelor informatii, un autoturism, scapat de sub controlul soferului, a lovit mai intii un cap de pod, apoi a ajuns in curtea unei gospodarii si s-a oprit…

- Politistii nemteni au luat decizia de a demara o campanie de prevenire a locuitorilor judetului privind inselaciunile comise prin metoda „Accidentul”. Actiunea a fost inceputa pe 29 noiembrie, de politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna. Ei au mers, in data mentionata in localitatile Gidinti,…

- Un tinar de 22 de ani, care a urcat la volanul unui autoturism desi nu avea permis de conducere a fost retinut de politistii nemteni. Tinarul a fost prins in timp ce conducea pe un drum judetean din localitatea Stefan cel Mare. “La data de 25 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie…