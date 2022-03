Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al administrației de la Kiev, Sergii Nykyforov, a anunțat pe Facebook ca o bucata de racheta, cel mai probabil ruseasca, a fost lansata inspre reședința prezidențiala a lui Volodimir Zelensky. ”Un fragment de racheta, probabil de la o racheta rusa, a aterizat in curtea resedintei…

- Autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”, fiind cel mai probabil vorba de nave rusești. Acestea le-ar fi cerut granicerilor sa se predea. Insula Șerpilor se afla la mai puțin 50 de kilometri de Sulina, fiind un punct strategic in…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Facebook owner Meta Platforms Inc. is set to shed about $200 bln in market value, in what would be one of the biggest one-day market capitalization wipeouts for any company on record, according to Bloomberg. Shares in the social media giant slumped as much as 22% in premarket trading after it gave…

- Navele de razboi rusești au exersat trageri asupra țintelor aeropurtate și maritime in timpul exercițiilor din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, a anunțat, vineri dimineața, Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Exercițiile care implica 20 de nave ale marinei au inceput miercuri și fac parte…

- Ambasada Statelor Unite in Romania a postat, miercuri, un mesaj cu talc pentru Rusia, in contextul negocierilor intense, la nivel inalt, intre țarile NATO și Rusia, pentru detensionarea situației din Ucraina. Administratorii pagineii de Facebook a Ambasadei SUA au amintit niște episoade din istoria…

- Primarul general al Capitalei se lauda, intr-o postare pe Facebook, ca a reușit sa semneze acordul pentru modernizarea altor 11 kilometri din reteaua primara de termoficare a Capitalei. Lungimea totala care trebuie reparata este de apoximativ 700 de kilometri. In postare, Nicușor Dan se lauda cu modernizarea…

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, a postat, joi seara, pe Facebook, o fotografie in care apare, intr-un mall din Capitala, impreuna cu fostul premier Florin Citu si cu ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. “Intalniri surpriza la cumparaturi facute pe ultima suta de metri. Cei mai ocupati oameni…