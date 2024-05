Stiri pe aceeasi tema

- 17-19 mai 2024: Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancram și Sebeș. Expoziții, spectacole, lansari de carte. PROGRAMUL 17-19 mai 2024: Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancram și Sebeș. Expoziții, spectacole, lansari de carte. PROGRAMUL La inceputul primaverii, de 44 de ani, Sebeșul…

- Primaria Constanta organizeaza licitatie pentru achizitia si contractarea lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanta", conform proiectului tehnic de executie elaborat in conformitate cu prevederile HG 907 2016,…

- Povestea lui Curaj, cel de-al doilea spectacol pentru copii din abonamentul Tudor Arghezi va avea loc la Teatrul Municipal Carei dupa urmatorul program: – miercuri, 10 aprilie 2024 – orele 10.00 și 11.00; – joi, 11 aprilie 2024 – orele 10.00 și 11.00; – luni 15 aprilie 2024 – orele 10.00 și 11.00. Pentru…

- Zilele trecute, Mirela Retegan vorbea despre plecarea a trei dintre cei mai indragiți și longevivi membri din Gașca Zurli: fetița Zurli, Lulu și Truli. Dupa 14 ani in aceleași roluri, aceștia au decis ca e momentul sa se retraga. Ce surprize a facut Mirela Retegan de-a lungul timpului pentru cei cu…

- Va invitam la SARBATOAREA MIERII la BLAJ, cel mai dulce targ, care marcheaza sosirea primaverii pentru apicultori și iubitorii mierii: 23-24 martie 2024. Și in acest an, așa cum v-am obișnuit, am pregatit o mulțime de activitați captivante pentru toate varstele. DJ Project & Ioana Ignat, Barbarossa…

- Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare va prezenta la Teatrul Municipal Carei o dramatizare dupa Maidanul cu dragoste, de G.M. Zamfirescu, in regia lui Andrei Mihalache. Acesta este cel de-al doilea spectacol din abonament și se va juca dupa urmatorul program: Marți, 5 martie, ora 18.00 – pentru…

- Decorul peisagistic din Parcul Tabacarie este completat in aceste zile cu noi exemplare de arbori si arbusti. Aproximativ 200 de arbori din speciile artar, artar japonez si par decorativ au fost plantati pe aleea spre Tara Piticilor, intre Teatrul de Vara "Soveja" si intrarea in Tara Piticilor. In zona…

- In fiecare an, Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva și Primaria Municipiului Deva, in data de 27 martie, sarbatoresc impreuna Ziua Mondiala a Teatrului. O data pe an, suntem impreuna pentru a onora viața teatrului și pentru a omagia teatrul care aparține vieții noastre de zi cu zi. Trupa…