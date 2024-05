Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Manchester City a terminat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea londoneza Arsenal, in etapa a 30-a din Premier League, informeaza news.ro. Articolul Manchester City – Arsenal 0-0, in etapa 30 din Premier League. „Tunarii” sunt pe locul 2, „cetatenii” ocupa pozitia…

- Formatia FC Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a fost invinsa, sambata, pe teren prorpiu, cu scorl de 5-2, de echipa AS Monaco, intr-un meci din etapa a 27-a a campionatului Frantei, potrivit news.ro Invingatorii au marcat prin Minamino ‘4, Akliouche ’10, Vanderson ’16 si Balogun ’76, ’87.Pentru…

- Ladislau Boloni (71 de ani) primește la Metz 840.000 de euro brut (462.000 net), la egalitate cu Francesco Farioli (Nice), Eric Roy (Brest) și Will Still (Reims). Lider e Luis Enrique, platit la PSG cu 6,1 milioane net, in timp ce ultimul e Carlos Martinez Novell (132.000, Toulouse). La jucatori, Kylan…

- Ladislau Boloni, 71 de ani, a sperat sa continue șirul meciurilor fara eșec. Dar, dupa doua succese, Metz a cedat inca o data, 1-2 duminica pe terenul lui Reims. Al 15-lea eșec in Ligue 1, al 10-lea la limita. Loți Boloni era un pic mai senin inaintea acestei etape. Dupa zece etape fara victorie, noua…

- Brest, ocupanta locului secund in clasamentul campionatului de fotbal al Frantei, a fost invinsa cu scorul de 1-0 de Lens, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 25-a, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Brest, care inregistrase trei victorii consecutive, a fost invinsa Lens, care a urcat…

- Penultima etapa a sezonului regulat la nivelul eșalonului secund incepe astazi dupa amiaza, la Chiajna, odata cu partida dintre Concordia și CSC Dumbravița programata de la ora 17.00, in etapa a XVIII-a. Cele doua formații se afla in cea de a doua jumatate a clasamentului cautand, cu acest prilej, prima…

- Brest a invins sambata seara cu un sec 3-0, in deplasare, pe Strasbourg, in etapa a 23-a din Ligue 1, si si-a consolidat pozitia a doua in clasament, ramanand insa la zece puncte de liderul PSG, conform Agerpres. Pe Stade de la Meinau, victoria oaspetilor a fost adusa de tripla lui Mahdi Camara (33,…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa OSC Lille, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Frantei, informeaza news.ro.Lille a condus cu 1-0, prin golul marcat de Yazici in minutul 6. Pentru PSG au marcat si au adus cele trei puncte…