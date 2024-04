Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete din Cehia au destructurat o rețea finanțata de Moscova care difuza propaganda rusa și exercita influența in intreaga Europa, inclusiv in Parlamentul European, a anunțat miercuri, 27 martie, premierul ceh Petr Fiala, potrivit agenției France Presse, citata de The Moscow Times.Gruparea…

- Politia de Frontiera estoniana a avertizat despre o posibila inchidere a graniței cu Rusia „din cauza cresterii presiunii migratorii”. „In ultimele saptamani, Rusia a trimis in mod deliberat grupuri de straini la granița cu Estonia. Acestia nu au dreptul legal de a intra in Uniunea Europeana”, se arata…

- Autoritațile de la Moscova nu au detaliat acuzațiile formulate la adresa șefei guvernului de la Tallinn, scrie Deutsche Welle.Moscova a anunțat ca prim-ministra Estoniei Kaja Kallas este o persoana „cautata” de autoritați.Site-ul ministerului de interne al Rusiei a inclus-o pe Kallas intr-o baza de…

- O profesoara din Rusia a fost plasata in arest preventiv pentru ca a incendiat o scoala, fara a provoca victime, dupa ce si-a declarat "sprijinul pentru armata ucraineana" intr-un video pe internet, a anuntat marti Comitetul de Ancheta local, relateaza AFP.Potrivit canalelor de Telegram rusesti Mash…

- Ministrul de externe al Transnistriei, Vitali Ignatiev, a precizat ca este precaut cu privire la modificarile recente aduse Codului penal al Republicii Moldova, care au inasprit prevederile privind separatismului, astfel ca nu mai poate respecta principiul alternarii discutiilor intre capitala Republicii…

- O piața din orașul Donețk, controlat de Rusia, a fost bombardata duminica. Autoritațile separatiste au anunțat ca exista zeci de victime și au atribuit atacul Ucrainei. Un incendiu a cuprins un terminal de gaz lichefiat din portul Ust-Luga de la Marea Baltica, in regiunea rusa Leningrad, a anunțat guvernatorul.…

- Liderul regiunii separatiste transnistrene a denuntat vineri introducerea taxelor de import si export, declarand ca autoritatile centrale de la Chisinau incalca drepturile fundamentale si zdrobesc afacerile, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Transnistria s-a desprins de Republica Moldova inaintea…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …