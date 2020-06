Stiri pe aceeasi tema

- Nave de suprafata, submarine, avioane si militari din mai multe state membre ale NATO participa de luni la exercitiul 'Dynamic Mongoose' in largul coastelor Islandei, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Aliantei Nord-Atlantice. Submarine din Franta, Germania, Norvegia, Regatul Unit si SUA,…

- Președintele american considera actuala componenta a G7 “depașita” și are in vedere invitarea la urmatorul summit, in toamna, a Rusiei, Coreei de Sud, Australiei și Indiei, dar nu și a Chinei. Actualele țari membre ale G7, respectiv Regatul Unit, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele…

- La 4 mai, cu ocazia conferinței donatorilor organizate in cadrul raspunsului mondial la coronavirus, Comisia a inregistrat angajamente financiare asumate de donatori din intreaga lume in valoare de 7,4 miliarde EUR, echivalentul a 8 miliarde USD. In aceasta suma sunt incluse și cele 1,4 miliarde EUR…

- Financial Times a realizat un grafic al deceselor din cauza noului coronavirus . Potrivit publicației britanice, mai multe state au trecut de varful pandemiei. Astfel, numarul maxim de decese a fost atins in SUA, Marea Britania, Spania, Italia, Franța, Germania, Brazilia, Canada, Turcia, Iran, Rusia,…

- Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal a anulat, vineri, barajele europene pentru Campionatul Mondial masculin din 2021. Astfel, dubla dintre Romania și Bosnia și posibilul joc cu Ungaria nu se vor mai disputa. Conform clasamentului EHF EURO 2020, la turneul final din Egipt s-au calificat…

- Germania si Norvegia - care considera ca noul coronavirus este ”sub control” - au inceput luni sa iasa din izolare, o operatiune lenta si delicata, intr-o Europa izolata de saptamani de zile, in continuare impietrita de pandemie, dar care abia asteapta sa-si relanseze economia, relateaza AFP, conform…

- Germania si Norvegia – care considera ca noul coronavirus este ”sub control” – au inceput luni sa iasa din izolare, o operatiune lenta si delicata, intr-o Europa izolata de saptamani de zile, in continuare impietrita de pandemie, dar care abia asteapta sa-si relanseze economia, relateaza…

- Romania s-a situat in 2019 pe primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe si floarea soarelui, a anuntat marti Institutului National de Statistica, potrivit Agerpres. La grau, Romania s-a situat pe locul…